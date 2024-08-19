Шадрина (Григорьева) Анна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадрина (Григорьева) Анна Анатольевна

Шадрина (Григорьева) Анна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Анатолий Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шадрин Артём Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шадрин Геннадий Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шадрина Наталья Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шадрин Александр Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.