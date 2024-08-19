Шадрина (Григорьева) Анна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорьев Анатолий Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шадрин Геннадий Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шадрина Наталья Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шадрин Александр Андреевич
Отец ребёнка: не указан