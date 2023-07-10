(Белякова) Алёна (Елена) Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1877
Дата смерти04.11.1964
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1877
Отец: Хренов Фёдор Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляков-Беляков Сергей Павлович
Отец ребёнка: Беляков Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляков-Беляков Александр Павлович
Отец ребёнка: Беляков Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляков-Беляков Василий Павлович
Отец ребёнка: Беляков Павел Иванович
Рождение ребёнка
09.11.1916
Дочь: (Тощева) Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Беляков Павел Иванович
Смерть
04.11.1964
Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Похороны
07.11.1964