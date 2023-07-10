(Белякова) Алёна (Елена) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белякова) Алёна (Елена) Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1877

Дата смерти

04.11.1964

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1877

Отец: Хренов Фёдор Георгиевич

Мать: (Хренова) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков-Беляков Сергей Павлович

Отец ребёнка: Беляков Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков-Беляков Александр Павлович

Отец ребёнка: Беляков Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков-Беляков Василий Павлович

Отец ребёнка: Беляков Павел Иванович

Рождение ребёнка
09.11.1916

Дочь: (Тощева) Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Беляков Павел Иванович

Смерть
04.11.1964
Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Похороны
07.11.1964

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