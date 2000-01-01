Смирнов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Николай Алексеевич

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Место рождения

Самарская губерния Богульминский уезд

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губерния Богульминский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плесовских Арина Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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