Смирнов Николай Алексеевич
Место рожденияСамарская губерния Богульминский уезд
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская губерния Богульминский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плесовских Арина Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно