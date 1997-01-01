Голованов Евгений Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованов Евгений Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1940

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1966

Дочь: Литовченко Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Голованова Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
06.08.1975

Сын: Голованов Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Голованова Нина Сергеевна

Смерть
1997
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