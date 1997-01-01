Голованов Евгений Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1940
Дата смерти1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1966
Дочь: Литовченко Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Голованова Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
06.08.1975
Сын: Голованов Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: Голованова Нина Сергеевна
Смерть
1997