Хворостов Илья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Хворостов Илья

Автор
ПП
Постовалов П.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Хворостов Юрий07.11.1959 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хворостова (Саладовникова) Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хворостова (Саладовникова) Лидия

Рождение ребёнка
07.11.1959

Сын: Хворостов Юрий

Мать ребёнка: Хворостова (Саладовникова) Лидия

с.Торба. Зырянского р-на .. Томской обл.

Смерть
Неизвестно

Причина смерти: Болезнь

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