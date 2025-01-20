Хворостов Илья
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Хворостов Юрий07.11.1959 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хворостова (Саладовникова) Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хворостова (Саладовникова) Лидия
Рождение ребёнка
07.11.1959
Сын: Хворостов Юрий
Мать ребёнка: Хворостова (Саладовникова) Лидия
с.Торба. Зырянского р-на .. Томской обл.
Смерть
Неизвестно