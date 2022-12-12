Евдокия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Исидор Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Флоров
Рождение ребёнка
?.05.1820
Дочь: Акилина Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Флоров
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Флоров
Тишково, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Флоров
Смерть
Неизвестно