Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Исидор Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Флоров

Рождение ребёнка
?.05.1820

Дочь: Акилина Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Флоров

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Флоров

Тишково, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Флоров

Смерть
Неизвестно
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