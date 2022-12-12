Таланцев Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения19.09.1865
Дата смерти1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1918 по 1935
Место жительства
По 1918
Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
1935