Таланцев Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таланцев Михаил Михайлович

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Место рождения

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

19.09.1865

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Место жительства
С 1918 по 1935
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
По 1918
Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
1935
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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