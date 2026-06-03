Иван Климентьевич
мужской, родился 1848, Храброво, Талдомский, Московская область
умер Неизвестно
ОтецКлимент Савельевич1819 г.р.
МатьКсения Евстигнеевна1820 г.р.
Супруги
Мария Дмитриевна1853 г.р.
Дети
Герасим Иванович1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Климент Савельевич
Мать: Ксения Евстигнеевна
Храброво, Талдомский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Герасим Иванович
Мать ребёнка: Мария Дмитриевна
Храброво, Талдомский, Московская область
Смерть
Неизвестно