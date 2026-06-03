Иван Климентьевич 1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Климентьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1848, Храброво, Талдомский, Московская область

умер Неизвестно

Отец
Климент Савельевич1819 г.р.
Мать
Ксения Евстигнеевна1820 г.р.
Супруги
Мария Дмитриевна1853 г.р.
Дети
Герасим Иванович1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Климент Савельевич

Мать: Ксения Евстигнеевна

Храброво, Талдомский, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Герасим Иванович

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

Храброво, Талдомский, Московская область

Смерть
Неизвестно

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