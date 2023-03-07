Обухов Петр (Федотов)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1709
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Отец: Обухов Осип (Федот) Меркурьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Обухов Назар Петров
Мать ребёнка: Обухова Харитонья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Ненила Петрова
Мать ребёнка: Обухова Харитонья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Обухов Филипп Петров
Мать ребёнка: Обухова Харитонья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Акулина Петрова
Мать ребёнка: Обухова Харитонья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Воронская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762