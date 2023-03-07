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Обухов Петр (Федотов)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1671 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1692 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: Обухов Осип (Федот) Меркурьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Обухов Назар Петров

Мать ребёнка: Обухова Харитонья Андреева

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Ненила Петрова

Мать ребёнка: Обухова Харитонья Андреева

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Обухов Филипп Петров

Мать ребёнка: Обухова Харитонья Андреева

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Акулина Петрова

Мать ребёнка: Обухова Харитонья Андреева

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Харитонья Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Воронская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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