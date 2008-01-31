Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.2008

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.2008

Отец: Александр Михайлович

Мать: Ксения

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