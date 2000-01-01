Пашкова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1906
Дата смерти15.02.1994
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1906
Отец: Плешков Петр Иосифович
Рождение ребёнка
16.10.1953
Дочь: Кудинова Татьяна Стефановна
Отец ребёнка: Пашков Степан Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашкова Зинаида Степановна
Отец ребёнка: Пашков Степан Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашкова Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Пашков Степан Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пашков Василий Степанович
Отец ребёнка: Пашков Степан Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пашков Степан Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пашков Алексей Степанович
Отец ребёнка: Пашков Степан Романович
Смерть
15.02.1994