Пашкова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПашкова Анна Петровна

Пашкова Анна Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1906

Дата смерти

15.02.1994

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1906

Отец: Плешков Петр Иосифович

Мать: Смирных Анисия Казминична

Рождение ребёнка
16.10.1953

Дочь: Кудинова Татьяна Стефановна

Отец ребёнка: Пашков Степан Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашкова Зинаида Степановна

Отец ребёнка: Пашков Степан Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашкова Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Пашков Степан Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашков Василий Степанович

Отец ребёнка: Пашков Степан Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашков Иван Степанович

Отец ребёнка: Пашков Степан Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашков Алексей Степанович

Отец ребёнка: Пашков Степан Романович

Смерть
15.02.1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close