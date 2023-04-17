Смирнов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вступление в партию
?.08.1938
Номер партбилета 2537055. Рекомендовал мою бабушку Белову Лидию Александровну к вступлению в партию в апреле 1947 года. Был знаком с бабушкой с октября 1944 года.
Работа или профессия
?.10.1944
Заяцкое, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Кадуйский леспромхоз. Парторг Заяцкое лестничество. Работал минимум до апреля 1947 года
Смерть
Неизвестно
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