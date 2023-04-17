Смирнов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Вступление в партию
?.08.1938
Номер партбилета 2537055. Рекомендовал мою бабушку Белову Лидию Александровну к вступлению в партию в апреле 1947 года. Был знаком с бабушкой с октября 1944 года.
Работа или профессия
?.10.1944
Заяцкое, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Кадуйский леспромхоз. Парторг Заяцкое лестничество. Работал минимум до апреля 1947 года
Смерть
Неизвестно