Звиняцкая (Замбровская) Рахиль Израилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗвиняцкая (Замбровская) Рахиль Израилевна

Звиняцкая (Замбровская) Рахиль Израилевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Замбровский Израиль

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звеняцкий Моисей Михайлович (Минахимович)

Рождение ребёнка
01.01.1921

Сын: Звиняцкий Аркадий Моисеевич

Отец ребёнка: Звеняцкий Моисей Михайлович (Минахимович)

Рождение ребёнка
21.01.1925

Сын: Звиняцкий Зиновий Моисеевич

Отец ребёнка: Звеняцкий Моисей Михайлович (Минахимович)

Рождение ребёнка
05.02.1933

Дочь: Шнейдерман (Звиняцкая) Мира Моисеевна

Отец ребёнка: Звеняцкий Моисей Михайлович (Минахимович)

Смерть
1981

Мы используем куки для улучшения работы сайта.