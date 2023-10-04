Звиняцкая (Замбровская) Рахиль Израилевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1981
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Замбровский Израиль
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1921
Сын: Звиняцкий Аркадий Моисеевич
Отец ребёнка: Звеняцкий Моисей Михайлович (Минахимович)
Рождение ребёнка
21.01.1925
Сын: Звиняцкий Зиновий Моисеевич
Отец ребёнка: Звеняцкий Моисей Михайлович (Минахимович)
Рождение ребёнка
05.02.1933
Дочь: Шнейдерман (Звиняцкая) Мира Моисеевна
Отец ребёнка: Звеняцкий Моисей Михайлович (Минахимович)
Смерть
1981