Габов Климонт Терентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Габов Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1803
Дочь: Габова Соломония Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.241, С.534 - МК
Рождение ребёнка
24.07.1807
Мать ребёнка: не указана
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.259, С.541 - МК - 1807 восприемник - Иов Гаврилович Баяндин
Смерть
Неизвестно