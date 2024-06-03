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Габов Климонт Терентьевич

Место рождения

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Габов Терентий

Мать: не указана

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.10.1803

Дочь: Габова Соломония Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.241, С.534 - МК
Рождение ребёнка
24.07.1807

Сын: Габов Трофим Климонтович

Мать ребёнка: не указана

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.259, С.541 - МК - 1807 восприемник - Иов Гаврилович Баяндин
Смерть
Неизвестно

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