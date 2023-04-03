Тишков Александр Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Тишков Гавриил Ефимович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тишков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Тишкова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тишков Александр Александрович
Мать ребёнка: Тишкова Екатерина Сергеевна
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero94930337/
Смерть
Неизвестно