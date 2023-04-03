Тишков Александр Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишков Александр Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Тишков Гавриил Ефимович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Тишкова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишков Александр Александрович

Мать ребёнка: Тишкова Екатерина Сергеевна

Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero94930337/
Смерть
Неизвестно
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