Распопин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Сын: Распопин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Распопина (Коробкина) Валентина Поликарповна
Рождение ребёнка
1972
Сын: Распопин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Распопина (Коробкина) Валентина Поликарповна
Смерть
Неизвестно