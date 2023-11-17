Распопин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распопин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Распопина (Коробкина) Валентина Поликарповна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Распопин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Распопина (Коробкина) Валентина Поликарповна

Рождение ребёнка
1972

Сын: Распопин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Распопина (Коробкина) Валентина Поликарповна

Смерть
Неизвестно

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