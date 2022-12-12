Гриб Анна Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1922
Дата смерти?.06.1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1922
Отец: Гриб Демьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Сын: Черношей Леонид Константинович
Отец ребёнка: Черношей Константин Иссакович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Черношей Марина Константиновна
Отец ребёнка: Черношей Константин Иссакович
Рождение ребёнка
30.06.1953
Дочь: Черношей Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Черношей Константин Иссакович
Рождение ребёнка
?.07.1955
Сын: Черношей Пётр Константинович
Отец ребёнка: Черношей Константин Иссакович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1994