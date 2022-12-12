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Гриб Анна Демьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1922

Дата смерти

?.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1922

Отец: Гриб Демьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Сын: Черношей Леонид Константинович

Отец ребёнка: Черношей Константин Иссакович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Черношей Марина Константиновна

Отец ребёнка: Черношей Константин Иссакович

Рождение ребёнка
30.06.1953

Дочь: Черношей Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Черношей Константин Иссакович

Рождение ребёнка
?.07.1955

Сын: Черношей Пётр Константинович

Отец ребёнка: Черношей Константин Иссакович

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черношей Константин Иссакович

Смерть
?.06.1994
Речица, Речицкий район, Гомельская область
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