Петина (Филякова) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения03.07.1933
Дата смерти31.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1933
Рождение ребёнка
08.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Веселов Николай Алексеевич
Развод
10.03.1977
Развод
10.03.1977
Бракосочетание
12.03.2004
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Кассир в кинотеатре "Выборг"
Смерть
31.12.2021