Петина (Филякова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петина (Филякова) Мария Сергеевна

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Место рождения

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

03.07.1933

Дата смерти

31.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1933

Отец: Филяков Сергей Сидорович

Мать: Филякова Евдокия Устиновна

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веселов Николай Алексеевич

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Развод
10.03.1977

Муж: Веселов Николай Алексеевич

Развод
10.03.1977

Муж: Петин Владимир Федорович

Бракосочетание
12.03.2004

Муж: Веселов Николай Алексеевич

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петин Владимир Федорович

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
Неизвестно
Кассир в кинотеатре "Выборг"
Смерть
31.12.2021
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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