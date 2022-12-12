Тюхтин Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюхтин Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Тюхтин Александр Иванович

Мать ребёнка: Тюхтина Мария Андреевна

Вологодская обл., Кадуйский р-он, Тимохино
Рождение ребёнка
1919

Сын: Тюхтин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Тимохино, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюхтина Мария Андреевна

Смерть
?.03.1943
Ленинград
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