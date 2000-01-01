Чередова Настасья Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Афимья Родионова
Отец ребёнка: Чередов Родион Иванов
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Чередов Родион Иванов
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Федосья Родионова
Отец ребёнка: Чередов Родион Иванов
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Афимья Родионова
Отец ребёнка: Чередов Родион Иванов
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Чередов Родион Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно