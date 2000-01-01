Чередова Настасья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Настасья Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Афимья Родионова

Отец ребёнка: Чередов Родион Иванов

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Чередов Савелий Родионов

Отец ребёнка: Чередов Родион Иванов

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Федосья Родионова

Отец ребёнка: Чередов Родион Иванов

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Афимья Родионова

Отец ребёнка: Чередов Родион Иванов

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Чередов Никита Родионов

Отец ребёнка: Чередов Родион Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Родион Иванов

Смерть
Неизвестно
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