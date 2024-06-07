Анисимова (Ложкина) Ксения Ивановна 1761 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисимова (Ложкина) Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Евсей Панфилович

Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Анисимова) Акилина Евсеевна

Отец ребёнка: Анисимов Евсей Панфилович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Анисимов Игнатей Евсеевич

Отец ребёнка: Анисимов Евсей Панфилович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Анисимова) Анна Евсеевна

Отец ребёнка: Анисимов Евсей Панфилович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Анисимов Никита Евсеевич

Отец ребёнка: Анисимов Евсей Панфилович

Смерть
Неизвестно

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