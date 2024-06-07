Анисимова (Ложкина) Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Анисимова) Акилина Евсеевна
Отец ребёнка: Анисимов Евсей Панфилович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Анисимов Игнатей Евсеевич
Отец ребёнка: Анисимов Евсей Панфилович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Анисимова) Анна Евсеевна
Отец ребёнка: Анисимов Евсей Панфилович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Анисимов Евсей Панфилович
Смерть
Неизвестно