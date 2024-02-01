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Перепросов Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1901

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1901

Отец: Перепросов Андрей

Мать: Перепросова Марфа

Рождение ребёнка
1919

Сын: Перепросов Илья Николаевич

Мать ребёнка: Перепросова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Перепросова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Перепросова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Перепросов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Перепросова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Перепросов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Перепросова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Перепросов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Перепросова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
30.01.1935

Сын: Перепросов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Перепросова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Цыплухина Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Перепросова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
29.03.1939

Дочь: Алексенко Кривобокова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Перепросова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
06.08.1941

Дочь: Федорова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Перепросова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
18.09.1944

Дочь: Касьянова Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Перепросова Татьяна Николаевна

Верхняя Добринка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
1961
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