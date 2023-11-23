Жукова Акулина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖукова Акулина Тимофеева

Жукова Акулина Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

До 1869

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Никифор Егоров

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мария Никифорова

Отец ребёнка: Жуков Никифор Егоров

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Жукова) Авдотья Никифорова

Отец ребёнка: Жуков Никифор Егоров

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Жукова) Прасковья Никифорова

Отец ребёнка: Жуков Никифор Егоров

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Зайцева (Жукова) Евдокия Никифорова

Отец ребёнка: Жуков Никифор Егоров

ЦИАМ ф.184 опись 10 д.2225 Подворовая перепись селений Московского уезда 1869-1871гг Марфино №36 Вдова Матрена Ивановна Царева 53 Дети ее: Сергей Федоров 22 словолитчик в Москве ... Показать все
Смерть
До 1869

Мы используем куки для улучшения работы сайта.