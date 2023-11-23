Жукова Акулина Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиДо 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Никифор Егоров
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мария Никифорова
Отец ребёнка: Жуков Никифор Егоров
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Жукова) Авдотья Никифорова
Отец ребёнка: Жуков Никифор Егоров
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Жукова) Прасковья Никифорова
Отец ребёнка: Жуков Никифор Егоров
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Зайцева (Жукова) Евдокия Никифорова
Отец ребёнка: Жуков Никифор Егоров
ЦИАМ ф.184 опись 10 д.2225 Подворовая перепись селений Московского уезда 1869-1871гг Марфино №36 Вдова Матрена Ивановна Царева 53 Дети ее: Сергей Федоров 22 словолитчик в Москве ... Показать все
Смерть
До 1869