Chirke (Grandilevskaya) Nina
женский, родилась 19.11.1923
умерла 01.12.2012
ОтецGrandilevskaya Сергей10.11.1889 г.р.
Мать(Торопова) Анна1899 г.р.
Дети
Chirke Anatoliy Jr.19.10.1954 г.р.
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Рождение
19.11.1923
Отец: Grandilevskaya Сергей
Мать: (Торопова) Анна
Рождение ребёнка
21.11.1948
Russia, Novosibirsk
Рождение ребёнка
18.09.1950
Russia, Novosibirsk
Рождение ребёнка
15.02.1952
Russia, Novosibirsk
Рождение ребёнка
19.10.1954
Сын: Chirke Anatoliy Jr.
Отец ребёнка: Чирке Эдуард Эрнстович
Russia, Novosibirsk
Смерть
01.12.2012