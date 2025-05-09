Chirke (Grandilevskaya) Nina 19.11.1923 — найти родственников по фамилии на Familio

Chirke (Grandilevskaya) Nina

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 19.11.1923

умерла 01.12.2012

Отец
Grandilevskaya Сергей10.11.1889 г.р.
Мать
(Торопова) Анна1899 г.р.
Дети
Chirke Anatoliy Jr.19.10.1954 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1923

Отец: Grandilevskaya Сергей

Мать: (Торопова) Анна

Рождение ребёнка
21.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чирке Эдуард Эрнстович

Russia, Novosibirsk

Рождение ребёнка
18.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чирке Эдуард Эрнстович

Russia, Novosibirsk

Рождение ребёнка
15.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чирке Эдуард Эрнстович

Russia, Novosibirsk

Рождение ребёнка
19.10.1954

Сын: Chirke Anatoliy Jr.

Отец ребёнка: Чирке Эдуард Эрнстович

Russia, Novosibirsk

Смерть
01.12.2012

Причина смерти: Естественная смерть/старость

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