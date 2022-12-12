Холькина Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холькина Ксения Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

1902 г.р.
1904 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1902 ст.

Сын: Холькин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Холькин Андрей Кузьмич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1904 ст.

Сын: Холькин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Холькин Андрей Кузьмич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холькин Андрей Кузьмич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холькин Андрей Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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