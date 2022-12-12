Холькина Ксения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1902 ст.
Сын: Холькин Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Холькин Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
20.03.1904 ст.
Сын: Холькин Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Холькин Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Холькин Андрей Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно