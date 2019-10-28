Осипов Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения10.04.1946
Дата смерти28.10.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1946
Отец: Осипов Александр Иванович
Мать: Осипова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
06.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Беловский, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Смерть
28.10.2019