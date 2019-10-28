Осипов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Владимир Александрович

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Место рождения

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

10.04.1946

Дата смерти

28.10.2019

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1946

Отец: Осипов Александр Иванович

Мать: Осипова Анна Васильевна

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
06.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Беловский, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Смерть
28.10.2019
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