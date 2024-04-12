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Федоров Федор Федорович

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Место рождения

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1818

Дата смерти

04.02.1903

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Федоров Федор Семенович

Мать: Федорова Ульяна

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Федорова Елена Федоровна

Мать ребёнка: Федорова Ефросинья Потаповна

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Федорова Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Федорова Ефросинья Потаповна

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Федоров Варнава Федорович

Мать ребёнка: Федорова Ефросинья Потаповна

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Федоров Роман Федорович

Мать ребёнка: Федорова Ефросинья Потаповна

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.02.1903
Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
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