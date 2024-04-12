Федоров Федор Федорович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти04.02.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Федоров Федор Семенович
Мать: Федорова Ульяна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Федорова Елена Федоровна
Мать ребёнка: Федорова Ефросинья Потаповна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Федорова Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Федорова Ефросинья Потаповна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Федоров Варнава Федорович
Мать ребёнка: Федорова Ефросинья Потаповна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Федорова Ефросинья Потаповна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.02.1903