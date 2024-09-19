Бабкина Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабкин Игорь Александрович

Отец ребёнка: Бабкин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бабкин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Бабкин Александр Иванович

Смерть
1955

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