Бабкина Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабкин Игорь Александрович
Отец ребёнка: Бабкин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Сын: Бабкин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Бабкин Александр Иванович
Смерть
1955