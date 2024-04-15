Елкин Петр Адрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елкин Петр Адрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между ?.05.1896 и 22.02.1897

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1897 ст.

Дочь: Елкина Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Елкина Ирина Иосифовна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елкина Ирина Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между ?.05.1896 и 22.02.1897
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