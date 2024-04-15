Елкин Петр Адрианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду ?.05.1896 и 22.02.1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.1897 ст.
Дочь: Елкина Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Елкина Ирина Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елкина Ирина Иосифовна
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между ?.05.1896 и 22.02.1897