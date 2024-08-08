Жвакина (Бурова (Burova)) Александра
Место рожденияд. Высокое, Краснинской волости, Юхновского уезда, Калужской губернии
Дата рождения20.08.1920
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1920
Отец: Буров Михаил
Мать: Бурова (Burova) Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жвакин Алексей
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жвакина) Светлана
Отец ребёнка: Жвакин Алексей
Смерть
2008
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
2008