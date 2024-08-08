Жвакина (Бурова (Burova)) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жвакина (Бурова (Burova)) Александра

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Место рождения

д. Высокое, Краснинской волости, Юхновского уезда, Калужской губернии

Дата рождения

20.08.1920

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1920

Отец: Буров Михаил

Мать: Бурова (Burova) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жвакин Алексей

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жвакина) Светлана

Отец ребёнка: Жвакин Алексей

Смерть
2008
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
2008

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