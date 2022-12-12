Кисель (Ященко) Акулина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 18.08.1915 ст.
Сын: Кисель Яков Иванович
Отец ребёнка: Кисель Иван Федотович
Случовск, Погарский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно