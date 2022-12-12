Кисель (Ященко) Акулина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисель (Ященко) Акулина Васильевна

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Место рождения

Бучки, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1881 г.р.

Дети

Добавил:

BB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бучки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 18.08.1915 ст.

Сын: Кисель Яков Иванович

Отец ребёнка: Кисель Иван Федотович

Случовск, Погарский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кисель Иван Федотович

Смерть
Неизвестно
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