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Суриков Степан Федоров

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

После 1845

Пол

Мужской

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Вычислено 1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Суриков Федор Данилов

Мать: Анастасия Кириллова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.607, оп.1, д.1905 (1834-1841) | <p>Метрическая книга данная из Можайского духовного правления ведомства оного БогородицеРождественской церкви села Казанова :</p>Деревни Красиково
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1845
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