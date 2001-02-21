Бучнева (Батагова) Людмила Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучнева (Батагова) Людмила Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

21.02.2001

Пол

Женский

Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Батагов Андрей Владимирович

Мать: Батагова (Батагова) Мария Колхозница Степановна

Рождение ребёнка
13.07.1972

Дочь: Кротких (Бучнева) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.02.2001
Причина смерти: Пожар
Похороны
Неизвестно

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