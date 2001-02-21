Бучнева (Батагова) Людмила Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
Дата смерти21.02.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Рождение ребёнка
13.07.1972
Дочь: Кротких (Бучнева) Светлана Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.02.2001
Причина смерти: Пожар
Похороны
Неизвестно