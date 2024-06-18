Артемьева Антонина Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Артемьева Антонина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тощев Федор Петрович

Мать: Тощева Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворова Тамара Александровна

Отец ребёнка: Артемьев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яхниель Людмила Александровна

Отец ребёнка: Артемьев Александр

Смерть
Неизвестно

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