Артемьева Антонина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тощев Федор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суворова Тамара Александровна
Отец ребёнка: Артемьев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемьев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яхниель Людмила Александровна
Отец ребёнка: Артемьев Александр
Смерть
Неизвестно