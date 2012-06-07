Ежова (Хворонова) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежова (Хворонова) Екатерина Федоровна

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Место рождения

Ютаза, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.02.1949

Дата смерти

07.06.2012

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1949

Отец: Хворонов Федор Иванович

Мать: Хворонова Мария Федоровна

Ютаза, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
1954
Александровка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.04.1972

Муж: Ежов Николай Алексеевич

Александровка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1973

Дочь: Миронова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Ежов Николай Алексеевич

Александровка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.06.2012
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
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