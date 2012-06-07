Ежова (Хворонова) Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения06.02.1949
Дата смерти07.06.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1949
Отец: Хворонов Федор Иванович
Образование
1954
Бракосочетание
30.04.1972
Рождение ребёнка
11.01.1973
Дочь: Миронова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Ежов Николай Алексеевич
Смерть
07.06.2012
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан