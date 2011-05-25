Цаплинов Дмитрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинов Дмитрий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1984

Дата смерти

25.05.2011

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1963 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1984

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Цаплинова Галина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.05.2011
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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