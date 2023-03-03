Цой Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цой Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

28.11.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1935

Дочь: Тен Ен Сун

Отец ребёнка: Тен Кук Чун

Рождение ребёнка
02.10.1939

Сын: Тен Степан

Отец ребёнка: Тен Кук Чун

Рождение ребёнка
21.01.1942

Дочь: Тен Анна Кукчун

Отец ребёнка: Тен Кук Чун

Рождение ребёнка
07.12.1944

Сын: Тен Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Тен Кук Чун

Рождение ребёнка
07.11.1947

Дочь: Тен Роза Кукчуновна

Отец ребёнка: Тен Кук Чун

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тен Кук Чун

Смерть
28.11.1991
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