Цой Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти28.11.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1935
Дочь: Тен Ен Сун
Отец ребёнка: Тен Кук Чун
Рождение ребёнка
02.10.1939
Сын: Тен Степан
Отец ребёнка: Тен Кук Чун
Рождение ребёнка
21.01.1942
Дочь: Тен Анна Кукчун
Отец ребёнка: Тен Кук Чун
Рождение ребёнка
07.12.1944
Отец ребёнка: Тен Кук Чун
Рождение ребёнка
07.11.1947
Дочь: Тен Роза Кукчуновна
Отец ребёнка: Тен Кук Чун
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тен Кук Чун
Смерть
28.11.1991