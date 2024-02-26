Пыжова Клавдия Маркова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Пыжов Василий Македонов (Ич)
Отец ребёнка: Пыжов Македон Ефимов (Ич)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Пыжов Владимир Македонов (Ич)
Отец ребёнка: Пыжов Македон Ефимов (Ич)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Пыжова) Аксинья Македонова (Вна)
Отец ребёнка: Пыжов Македон Ефимов (Ич)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
?.08.1850
Сын: Пыжов Илья Македонов (Ич)
Отец ребёнка: Пыжов Македон Ефимов (Ич)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Пыжов Антон Македонов (Ич)
Отец ребёнка: Пыжов Македон Ефимов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Пыжов Афанасий Македонов (Ич)
Отец ребёнка: Пыжов Македон Ефимов (Ич)
Рождение ребёнка
?.02.1858
Сын: Пыжов Арсений Македонов (Ич)
Отец ребёнка: Пыжов Македон Ефимов (Ич)
Рождение ребёнка
01.06.1865 ст.
Сын: Пыжов Никифор Македонов (Ич)
Отец ребёнка: Пыжов Македон Ефимов (Ич)
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB92-3V?i=232&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Смерть
Неизвестно