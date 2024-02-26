Пыжова Клавдия Маркова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжова Клавдия Маркова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжов Македон Ефимов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Пыжов Василий Македонов (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Македон Ефимов (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Пыжов Владимир Македонов (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Македон Ефимов (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Пыжова) Аксинья Македонова (Вна)

Отец ребёнка: Пыжов Македон Ефимов (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
?.08.1850

Сын: Пыжов Илья Македонов (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Македон Ефимов (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Пыжов Антон Македонов (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Македон Ефимов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Пыжов Афанасий Македонов (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Македон Ефимов (Ич)

Рождение ребёнка
?.02.1858

Сын: Пыжов Арсений Македонов (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Македон Ефимов (Ич)

Рождение ребёнка
01.06.1865 ст.

Сын: Пыжов Никифор Македонов (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Македон Ефимов (Ич)

по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB92-3V?i=232&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

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