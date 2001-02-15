Блинов Николай Егорович
Место рождения
Дата рождения17.07.1941
Дата смерти15.02.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1941
Рождение ребёнка
02.09.1967
Мать ребёнка: Блинова Галина Николаевна
Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.02.1972
Дочь: Блинова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Блинова Галина Николаевна
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.2001
Челябинск, Челябинский, Челябинская область