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Блинов Николай Егорович

Место рождения

Бродокалмак, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

17.07.1941

Дата смерти

15.02.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1941

Отец: Блинов Егор Тимофеевич

Мать: Блинова Ефросинья Спиридоновна

Бродокалмак, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.09.1967

Сын: Блинов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Блинова Галина Николаевна

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.02.1972

Дочь: Блинова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Блинова Галина Николаевна

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Галина Николаевна

Смерть
15.02.2001
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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