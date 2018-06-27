Кожанова Алёна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожанова Алёна Михайловна

Кожанова Алёна Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожанов Михаил Дмитриевич

Мать: Яхнович Анна Викторовна

Рождение ребёнка
27.06.2018

Сын: Халмурзаев Дамир Зияиддинович

Отец ребёнка: Халмурзаев Зияиддин Нажимидинович

Рождение ребёнка
29.09.2020

Дочь: Халмурзаева Амина Зияиддиновна

Отец ребёнка: Халмурзаев Зияиддин Нажимидинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халмурзаев Зияиддин Нажимидинович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close