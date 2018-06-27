Кожанова Алёна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кожанов Михаил Дмитриевич
Мать: Яхнович Анна Викторовна
Рождение ребёнка
27.06.2018
Сын: Халмурзаев Дамир Зияиддинович
Отец ребёнка: Халмурзаев Зияиддин Нажимидинович
Рождение ребёнка
29.09.2020
Дочь: Халмурзаева Амина Зияиддиновна
Отец ребёнка: Халмурзаев Зияиддин Нажимидинович
Бракосочетание
Неизвестно