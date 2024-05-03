Иванова-Дивова (Чистякова) Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1911 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.02.1912
Дочь: (Иванова-Дивова) Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Иванов-Дивов Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Divov Wladimir «Vov» Анатольевич
Отец ребёнка: Иванов-Дивов Анатолий Владимирович
Смерть
Неизвестно