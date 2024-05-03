Иванова-Дивова (Чистякова) Любовь Петровна 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИванова-Дивова (Чистякова) Любовь Петровна

Иванова-Дивова (Чистякова) Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1911 ст.

Муж: Иванов-Дивов Анатолий Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.02.1912

Дочь: (Иванова-Дивова) Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Иванов-Дивов Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Divov Wladimir «Vov» Анатольевич

Отец ребёнка: Иванов-Дивов Анатолий Владимирович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.