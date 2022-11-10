Дик Даниил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения31.07.1930
Дата смерти10.11.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1930
Отец: Дик Яков Петрович
Рождение ребёнка
04.12.1957
Сын: Дик Сергей Данилович
Мать ребёнка: Дик (Вальковская) Александра Андрияновна
деревня Горбунова Исетского района Тюменской области
Бракосочетание
01.01.1958
Рождение ребёнка
13.03.1963
Сын: Дик Виктор Данилович
Мать ребёнка: Дик (Вальковская) Александра Андрияновна
Денисово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
10.11.2022
Кировский, Исетский муниципальный район, Тюменская область