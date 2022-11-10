Дик Даниил Яковлевич 31.07.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дик Даниил Яковлевич

Место рождения

Штейнфельд, Бердянский уезд, Таврическая губерния

Дата рождения

31.07.1930

Дата смерти

10.11.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1930

Отец: Дик Яков Петрович

Мать: Дик (Шмидт) Мария Даниловна

Штейнфельд, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
04.12.1957

Сын: Дик Сергей Данилович

Мать ребёнка: Дик (Вальковская) Александра Андрияновна

деревня Горбунова Исетского района Тюменской области
Бракосочетание
01.01.1958

Жена: Дик (Вальковская) Александра Андрияновна

Рождение ребёнка
13.03.1963

Сын: Дик Виктор Данилович

Мать ребёнка: Дик (Вальковская) Александра Андрияновна

Денисово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
10.11.2022
Кировский, Исетский муниципальный район, Тюменская область

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