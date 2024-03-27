Кантюкова (Таймушева) Фэрдиямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кантюкова (Таймушева) Фэрдиямал

Место рождения

Башкортостан дер Зирган

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Таймушев Мурсалим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Мирасов Муллагали Арсланович

Отец ребёнка: Мирасов Арслан Губайдуллович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирасов Арслан Губайдуллович

Смерть
Неизвестно

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