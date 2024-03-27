Кантюкова (Таймушева) Фэрдиямал
Место рожденияБашкортостан дер Зирган
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Таймушев Мурсалим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Мирасов Муллагали Арсланович
Отец ребёнка: Мирасов Арслан Губайдуллович
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мирасов Арслан Губайдуллович
Смерть
Неизвестно