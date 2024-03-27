Абдряшитов Аптыкарим
Место рожденияд.Ст.Салаусь Сардыкской вол., Малмыжского уезда Вятской губ.
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Абсалямов Абдряшит
Мать: (Абюшева) Муслима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хубяйбя 1 Жена
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Хубяйбя 1 Жена
Рождение ребёнка
1848
Сын: Аптыкаримов Афлятун
Мать ребёнка: (Губайдуллина) Мухиббя 2 Жена
Смерть
Неизвестно