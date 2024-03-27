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Абдряшитов Аптыкарим

Место рождения

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол., Малмыжского уезда Вятской губ.

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Абсалямов Абдряшит

Мать: (Абюшева) Муслима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хубяйбя 1 Жена

Рождение ребёнка
1826

Сын: Аптыкаримовъ Ахметкарим

Мать ребёнка: Хубяйбя 1 Жена

Рождение ребёнка
1848

Сын: Аптыкаримов Афлятун

Мать ребёнка: (Губайдуллина) Мухиббя 2 Жена

Смерть
Неизвестно

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