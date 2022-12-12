Торопов Фома Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопов Фома Гаврилович

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Место рождения

Галичский уезд Костромской губернии

Дата рождения

25.05.1920

Дата смерти

04.04.1898

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Смерть
04.04.1898
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1898
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение
25.05.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1920
Галичский уезд Костромской губернии
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