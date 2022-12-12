Торопов Фома Гаврилович
Место рожденияГаличский уезд Костромской губернии
Дата рождения25.05.1920
Дата смерти04.04.1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
04.04.1898
Место жительства
По 1898
Рождение
25.05.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1920
Галичский уезд Костромской губернии