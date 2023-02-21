Пехтерев Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.2011
Сын: Пехтерев Богдан Владимирович
Мать ребёнка: Клевцова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
01.10.2013
Дочь: Пехтерева Есения Владимировна
Мать ребёнка: Клевцова Дарья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно