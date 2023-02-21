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Пехтерев Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.2011

Сын: Пехтерев Богдан Владимирович

Мать ребёнка: Клевцова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
01.10.2013

Дочь: Пехтерева Есения Владимировна

Мать ребёнка: Клевцова Дарья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клевцова Дарья Михайловна

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