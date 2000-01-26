Кочкуркин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1972
Отец: Кочкуркин Иван
Мать: Нараева Татьяна
Рождение ребёнка
26.01.2000
Дочь: Кочкуркина Виктория Николаевна
Мать ребёнка: Кочкуркина Надежда Александровна
Рождение ребёнка
24.03.2002
Дочь: Кочкуркина Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Кочкуркина Надежда Александровна
Рождение ребёнка
17.04.2003
Дочь: Кочкуркина Алëна Николаевна
Мать ребёнка: Кочкуркина Надежда Александровна
Рождение ребёнка
13.08.2004
Сын: Кочкуркин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Кочкуркина Надежда Александровна
Бракосочетание
Неизвестно