Кочкуркин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочкуркин Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1972

Отец: Кочкуркин Иван

Мать: Нараева Татьяна

Рождение ребёнка
26.01.2000

Дочь: Кочкуркина Виктория Николаевна

Мать ребёнка: Кочкуркина Надежда Александровна

Рождение ребёнка
24.03.2002

Дочь: Кочкуркина Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Кочкуркина Надежда Александровна

Рождение ребёнка
17.04.2003

Дочь: Кочкуркина Алëна Николаевна

Мать ребёнка: Кочкуркина Надежда Александровна

Рождение ребёнка
13.08.2004

Сын: Кочкуркин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Кочкуркина Надежда Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочкуркина Надежда Александровна

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