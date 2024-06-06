Яско Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1927
Дата смертиМежду 1970 и 1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Отец: Яско Дмитрий
Мать: Яско Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яско (Свиридова) Галина
Упоминание
Неизвестно
Брат моей прабабушки (Яско) Лейко Анны Дмитриевны
Рождение ребёнка
Около 1957
Дочь: (Яско) Зоя
Мать ребёнка: Яско (Свиридова) Галина
Рождение ребёнка
Между 1958 и 1961
Дочь: (Яско) Валентина
Мать ребёнка: Яско (Свиридова) Галина
Рождение ребёнка
Между 1959 и 1962
Сын: Яско Николай
Мать ребёнка: Яско (Свиридова) Галина
Рождение ребёнка
Между 1962 и 1968
Сын: Яско Василий
Мать ребёнка: Яско (Свиридова) Галина
Смерть
Между 1970 и 1985