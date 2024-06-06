Яско Николай Около 1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яско Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

Между 1970 и 1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Между 1926 и 1946 г.р.

Дети

Около 1957 г.р.
Между 1958 и 1961 г.р.
Между 1959 и 1962 г.р.
Между 1962 и 1968 г.р.

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Яско Дмитрий

Мать: Яско Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яско (Свиридова) Галина

Упоминание
Неизвестно
Брат моей прабабушки (Яско) Лейко Анны Дмитриевны
Рождение ребёнка
Около 1957

Дочь: (Яско) Зоя

Мать ребёнка: Яско (Свиридова) Галина

Рождение ребёнка
Между 1958 и 1961

Дочь: (Яско) Валентина

Мать ребёнка: Яско (Свиридова) Галина

Рождение ребёнка
Между 1959 и 1962

Сын: Яско Николай

Мать ребёнка: Яско (Свиридова) Галина

Рождение ребёнка
Между 1962 и 1968

Сын: Яско Василий

Мать ребёнка: Яско (Свиридова) Галина

Смерть
Между 1970 и 1985

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