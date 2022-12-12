Варлаам Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варлаам Иванович

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Место рождения

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1697 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697 ст.

Отец: Иван

Мать: не указана

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
Неизвестно
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