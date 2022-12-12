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Варлаам Иванович
Варлаам Иванович
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Место рождения
Турутино
, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дата рождения
1697 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иван
Мать
Не указана
Жена
Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1697 ст.
Отец:
Иван
Мать: не указана
Турутино
, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Анна
Смерть
Неизвестно
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