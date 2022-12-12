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Подымов Дементий Васильевич

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Место рождения

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Подымов Василий Евдокимович

Мать: Подымова Прасковья Трофимовна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Подымов Яков Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Подымов Максим Дементьевич

Мать ребёнка: Подымова Матрёна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Марфа Дементьевна

Мать ребёнка: Подымова Матрёна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подымова Матрёна

Смерть
Неизвестно
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