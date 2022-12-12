Подымов Дементий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Подымов Максим Дементьевич
Мать ребёнка: Подымова Матрёна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Марфа Дементьевна
Мать ребёнка: Подымова Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подымова Матрёна
Смерть
Неизвестно